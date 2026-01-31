Comunicación México-EU

Y ayer mismo, poco después de que la Presidenta Sheinbaum así lo pidiera, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para “conocer con precisión los alcances” del decreto publicado el jueves por el presidente Donald Trump con el que advierte la aplicación de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba y para “hacer saber, también, que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano”. La instrucción se cumplió y de ello dieron cuenta en sendos comunicados la Cancillería y el Departamento de Estado. Lo que no sabe es en qué sentido se pudo haber dado la comunicación, porque, nos comentan, tras la llamada uno dijo que reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral y el otro que hablaron sobre el avance de las prioridades compartidas y la seguridad regional. Fueron 46 palabras en el comunicado de uno y 23 en el del otro. Bien concretita la comunicación, ¿verdad?

