El reloj de arena de la electoral

Nos hacen ver que aun cuando el Congreso de la Unión, que arrancará su segundo periodo de sesiones el próximo domingo, ya tiene una agenda de iniciativas por aprobar, pesan más las que no están agendadas, porque simplemente no existen aún, pero que sí han sido anunciadas, principalmente la iniciativa de reforma electoral que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum y para la que no han faltado controversias, no sólo con la oposición sino desde el interior de la 4T, pues, como ya se ha dicho, sus aliados podrían quedar mal parados con algunos planteamientos, como el de la reducción de los pluris y del financiamiento público a partidos. Y mientras termina de cocinarse esta propuesta legislativa, actores como el diputado Ricardo Monreal y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ambos morenistas, ya han dicho que, sin los aliados —a los que, por cierto, ya hasta han elogiado los opositores por rebelarse sobre estos temas—, será difícil alcanzar una reforma. Quedamos muy atentos.