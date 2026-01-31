Espaldarazo a Marina del Pilar

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer dio un importante espaldarazo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Es sabido que para la mandataria estatal han sido días convulsos derivados de informaciones que han dado cuenta de una investigación que hay en contra su exesposo Carlos Torres. “La gobernadora Marina del Pilar tiene nuestro apoyo y hay que ver los resultados de su gobierno, en muchos temas, y particularmente en el tema de seguridad, en donde tenemos una muy buena coordinación, y otros resultados que ella ha dado en el estado”, afirmó la mandataria, y agregó además que “va a cerrar muy bien su gobierno… Hoy Baja California está mejor y va a estar mejor este año”, aseguró Sheinbaum, quien a pregunta de medios sobre una posible indagatoria relacionada con Torres, refirió, la Fiscalía General de la República es la que debe dar la información. Ávila Olmeda, por su parte, ofreció trabajar codo a codo con la federación.

