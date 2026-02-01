Habrá diálogo con todas las fuerzas, asegura Ignacio Mier al aceptar coordinación de Morena en Senado

Ignacio Mier asegura que Adán Augusto "hizo un gran trabajo" como coordinador de Morena en el Senado.

El senador Ignacio Mier, quien ahora es coordinador de Morena en el Senado después de que Adán Augusto López dejó el puesto, aseguró que, al frente de la bancada guinda, buscará siempre el diálogo con todas las fuerzas políticas.

En entrevista con medios al término de la plenaria de Morena en el Senado, Mier Velazco reconoció que, entre los grupos parlamentarios, “podremos tener diferencias programáticas o diferencias ideológicas”.

Sin embargo, enfatizó que, ante este escenario, y ahora como coordinador de la bancada guinda, es importante mantener “el instrumento fundamental, que es el diálogo”.

Al interior de la bancada de Morena, Ignacio Mier enfatizó que ésta se encuentra muy “sólida” y “consistente”. A propósito, desmintió que Adán Augusto fuera destituido o que alguna fricción interna provocara que dejara el cargo.

El grupo está muy sólido, muy consistente, Adán hizo un gran trabajo, se fue en medio de un gran aplauso y el respeto de nuestros compañeros Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado



Finalmente, en la misma entrevista, Mier Velazco explicó qué hablaron los senadores con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, antes del inicio de la plenaria. A propósito, detalló que, principalmente, ella les pidió “mantener la unidad” frente a los retos del nuevo periodo legislativo.

Nos pidió que mantengamos la unidad en torno a nuestro proyecto transformador, y respaldo total a la presidenta de México. Mantener la unidad, la cohesión, el respeto y el diálogo Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado



Este domingo, minutos antes del inicio de la plenaria de los senadores de Morena, Adán Augusto López anunció que dejó la coordinación de Morena en el Senado para concentrarse en realizar labor de territorio para fortalecer a Morena.

Mier agradece a morenistas por designarlo coordinador: ‘Iniciamos con unidad’

El senador Ignacio Mier Velazco agradeció a la bancada de Morena en la Cámara alta por haberlo elegido como su coordinador después de que Adán Augusto dejara el puesto, ante lo cual, celebró, “iniciamos con inteligencia, unidad y responsabilidad”.

A través de una breve publicación en redes sociales, Mier Velazco agradeció la “confianza y apoyo” de los senadores de Morena por elegirlo como coordinador en lo que, aseguró, es una “etapa de transformación” para el país.

Mi reconocimiento total y absoluto al trabajo realizado por mi compañero y amigo @adan_augusto, vuelve a territorio para hacer crecer y consolidar nuestro movimiento.



Agradezco a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario su confianza y apoyo para elegirme como… pic.twitter.com/pBBdc7DVUc — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 1, 2026

Así, remarcó que aceptó el cargo con “inteligencia, unidad y responsabilidad”, las cuales, enfatizó, son características del movimiento encabezado por Morena.

Agradezco a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario su confianza y apoyo para elegirme como coordinador en esta etapa de transformación de nuestro país. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado



