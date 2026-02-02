CSP exige trabajar “más con la gente”

La Presidenta Claudia Sheinbaum reprendió públicamente a legisladores y autoridades de Morena por su falta de trabajo territorial y, al mismo tiempo, escuchó reclamos ciudadanos durante su gira por esta región del norte del país, donde presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas.

El llamado de atención a funcionarios quedó registrado en un video de aproximadamente 15 segundos que circula en redes sociales y medios, luego de que la mandataria concluyera el evento realizado el pasado sábado 31 de enero.

En las imágenes, la jefa del Ejecutivo federal se dirige a un grupo de representantes que permanecían detrás de una valla metálica, los señala y les dice con firmeza: “¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”.

El Tip: La presidenta Sheinbaum enviará un representante para permanecer en San Quintín, con el objetivo de atender las principales exigencias de la comunidad.

De acuerdo con reportes locales, la escena se dio en un contexto en el que el acceso al acto fue reservado exclusivamente para jornaleros agrícolas, sin permitir la entrada libre de integrantes de la clase política, lo que generó incomodidad entre algunos de ellos que intentaron acercarse a la presidenta.

Entre las personas a quienes se dirigió Sheinbaum se encontraban el senador Armando Ayala Robles, exalcalde de Ensenada; la diputada local Evelyn Sánchez y la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, quien aparece en audio y video junto a los legisladores, aunque algunos reportes indican que la mandataria federal la pasó por alto al aproximarse a la valla.

De forma paralela, habitantes del municipio agrícola interrumpieron el arribo de la Presidenta para plantear demandas sociales y exigir la salida de la presidenta municipal. Vecinos y jornaleros se congregaron en los accesos a la Universidad Intercultural de San Quintín, sede del evento, para denunciar la falta de servicios básicos, infraestructura y seguridad, así como presuntas irregularidades administrativas en el gobierno local.

Los inconformes reclamaron la construcción y rehabilitación de la carretera transpeninsular, mejoras en los servicios de salud y señalaron que el hospital local carece de medicamentos y atención suficiente, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a otros municipios. También responsabilizaron a la alcaldesa Miriam Cano Núñez del abandono de prioridades municipales.

Durante la protesta se colocaron pancartas con mensajes como “No queremos más saqueos” y “Fuera Miriam Cano”, al tiempo que los manifestantes aseguraban que sus reclamos no respondían a intereses políticos, sino a necesidades reales de la población.

Las quejas escalaron al grado de que la Presidenta Claudia Sheinbaum, desde su vehículo, tomó un micrófono para dialogar con los inconformes.