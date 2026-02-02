Fuerte y merecido regaño, nos comentan, el que recibió ayer un grupo de legisladores de Baja California por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Fue tras el acto de presentación del Plan de Justicia para San Quintín, en Baja California, donde el grupo intentó llamar su atención para tomarse una foto —que, sabemos, suele ser usada por quien la solicita para dar cuenta en el Face y en otras redes de un supuesto respaldo presidencial—. Pero ayer no la obtuvieron. Por el contrario, visiblemente molesta, la mandataria volvió la vista cuando ya iba de salida y les dijo: “Hay que estar más con la gente. A todos ustedes: trabajar más con la gente, estar en territorio”. El reclamo, nos dicen, se dio con toda justificación porque ayer mismo inconformes con una multiplicidad de situaciones, detuvieron el camino de la mandataria para quejarse airadamente tanto de fallas como de falta de atención. Uno de los reclamos más fuertes es el de que se destituya a la alcaldesa Miriam Cano.

