Minuto de silencio por asesinato en Colima

Y fue ayer en la sesión del Congreso, en el arranque del nuevo periodo de sesiones, que se guardó un minuto de silencio en memoria de Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima respectivamente del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien ante los hechos, la víspera expresó “profunda consternación, indignación y tristeza”. Fue la vicecoordinadora de los diputados de Morena, Gabriela Jiménez, quien hizo la solicitud e indicó que las mujeres “fueron terriblemente asesinadas” el día de ayer. Efectivamente, el lamentable crimen ocurrió en Colima, entidad que atraviesa uno de los peores momentos de su historia en materia de seguridad. Actualmente, nos dicen, tiene la peor tasa de homicidios en todo el país. Por cierto que en las benditas redes la más reciente publicación de la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno, es sobre una reunión de la mesa regional de construcción de paz. En fin.

