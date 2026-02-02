Mueven el caso de los marinos

Con la novedad de que en el caso de los altos mandos de la Marina acusados de encabezar una red de huachicol fiscal, familiares de éstos buscaron entregar a la Presidenta la carta que Manuel Roberto Farías escribió, en la que asegura ser un chivo expiatorio. Fue Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo, la que habría entregado el documento ayer en Sonora, según ella misma informó. “Los están acusando de huachicoleros, pero sabemos que ellos no son responsables. ¿Saben quiénes son responsables? Quien tenga la carpeta completa, porque no hay pruebas en su contra… es una injusticia que no agarran a los verdaderos culpables y los vistan a ellos de chivos expiatorios”, refirió. Es sabido, sin embargo, que la mandataria anticipó que la misiva que la defensa del marino preso dio a conocer, la enviará a la Fiscalía General de la República, que lleva el caso.

