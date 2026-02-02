Nuevos altos mandos de la Defensa asumen oficialmente sus cargos

Altos mandos de la Sedena rinden protesta de bandera en la Plaza de la Lealtad durante ceremonia oficial.

En una ceremonia solemne realizada en la Plaza de la Lealtad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los Generales de División Enrique Martínez López, Hernán Cortés Hernández y Guillermo Briseño Lobera realizaron la protesta de bandera al asumir oficialmente sus nuevos cargos dentro de la institución.

Previamente, la Defensa confirmó cambios en su estructura de altos mandos, los cuales quedaron oficializados este lunes como parte del proceso de reorganización interna.

▶ #Vídeo | El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta al general de División del Estado Mayor, Enrique Martínez López, quien asume el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional.

📹: Ángel Molina / @LaRazon_mx pic.twitter.com/1R7wiZLZuC — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 2, 2026

De acuerdo con los nombramientos, Enrique Martínez López fue designado Subsecretario de la Defensa Nacional; Hernán Cortés Hernández asumió como Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; mientras que Guillermo Briseño Lobera fue nombrado Comandante de la Guardia Nacional.

▶ #Vídeo | El General de División de la Guardia Nacional del Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, asumió el cargo de oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

📹: Ángel Molina / @LaRazon_mx pic.twitter.com/a8cTSm8Oze — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 2, 2026

La ceremonia fue encabezada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Treviño Trejo, quien destacó la trayectoria profesional, experiencia y compromiso institucional de los tres generales que asumieron funciones estratégicas dentro del Ejército mexicano.

▶️#VIDEO | El General de División de la Guardia Nacional del Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, asumió oficialmente el cargo de Comandante de la Guardia Nacional.



📹: Ángel Molina / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ZjeBYUvf6w — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 2, 2026

Durante la toma de protesta, los mandos reafirmaron su lealtad a México y su disposición a servir a la patria, en apego a los protocolos establecidos en el reglamento de ceremonias militares.

El acto protocolario contó con la presencia de representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am