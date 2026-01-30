Sedena anuncia renovación de mandos en áreas estratégicas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementará a partir del 2 de febrero una reconfiguración de alto nivel en su estructura de mandos, con cambios en posiciones clave como la Subsecretaría de la Defensa, la Oficialía Mayor y el mando de la Guardia Nacional, movimientos que la institución castrense justifica como necesarios “para fortalecer la conducción institucional y dar continuidad a las tareas estratégicas de seguridad del ejército y de la Guardia Nacional”.

El relevo más significativo ocurrirá en la Subsecretaría de la Defensa Nacional, donde el General de División Diplomado de Estado Mayor (DEM) Enrique Martínez López tomará las riendas en sustitución del General Enrique Covarrubias López, quien pasará a retiro en abril al cumplir 65 años de edad.

Martínez López posee un extenso historial militar que incluye haber comandado zonas militares en regiones conflictivas como Apatzingán, Michoacán, y Chilpancingo, Guerrero, además de fungir como agregado militar adjunto en las embajadas mexicanas en Alemania y Polonia.

En la Oficialía Mayor, el General de División de Guardia Nacional Hernán Cortés Hernández asumirá el cargo. Su perfil destaca por su formación en seguridad internacional, particularmente en cursos de antiterrorismo impartidos por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Washington D.C.

Cortés Hernández ha comandado zonas militares en Colima y Campeche, y ocupó posiciones especializadas en contrainteligencia y el Estado Mayor del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

Por su parte, el General de División de Guardia Nacional Guillermo Briseño Lobera encabezará la Guardia Nacional, corporación que la Sedena considera “eje central de la estrategia de seguridad pública”.

Briseño Lobera se desempeñaba como comandante de la Tercera Región Militar en Durango y Sinaloa, y anteriormente comandó zonas en Guanajuato y Guerrero. Su trayectoria incluye haber sido rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Policía Militar y comandante de la Segunda Brigada de Infantería Independiente.

