Sener anuncia gasoducto para detonar exportación

La Secretaría de Energía (Sener) anunció la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción de gas natural en el Puerto de Guaymas, Sonora, como parte de un proyecto federal orientado a fortalecer la infraestructura energética del país y detonar el desarrollo económico en la región. La titular de la dependencia, Luz Elena González Escobar, presentó las obras durante el evento de expansión del puerto, en el que participaron autoridades federales y estatales.

De acuerdo con la Sener, el gasoducto permitirá llevar gas natural hasta Guaymas, mientras que la planta de licuefacción hará posible su transformación para distintos usos estratégicos, entre ellos la exportación. La funcionaria federal señaló que estas obras forman parte de una visión integral para mejorar la logística energética del país, aprovechar la ubicación del puerto en el Pacífico y fortalecer el sistema nacional de suministro de gas.

González Escobar destacó que este proyecto se enmarca en los planes de modernización del sector energético del Gobierno federal, para incrementar la capacidad instalada, generar condiciones para atraer inversión y consolidar a México como un actor relevante en el mercado energético.

La Sener puntualizó que estas obras son parte de una estrategia para impulsar proyectos prioritarios en el sector, fortalecer la seguridad energética y avanzar en la consolidación de infraestructura clave para el desarrollo nacional y busca sentar bases sólidas para el crecimiento del sistema energético y el aprovechamiento estratégico del puerto.