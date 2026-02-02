No cabe duda que el periodo de sesiones que empezó ayer en el Congreso tendrá altas cargas de apasionamiento, nos hacen ver. En parte por lo delicado del tema principal que se procesará —la reforma electoral—, pero también por los ánimos que algunos actores políticos ya muestran. Cosa de ver el intercambio que tuvieron ayer el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y el senador morenista Gerardo Fernández Noroña. Y es que el primero publicó en las benditas redes una foto suya con un cartel que dice: “No a la Ley Maduro”. El legislador del guinda no se aguantó las ganas y reprochó: “Lo que deberías hacer es instalar el grupo de amistad con Cuba. Para qué pediste presidirlo si lo saboteas”. El revire no se hizo esperar: “Tú qué te metes, mugroso. Di por qué no hiciste la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 123… Por cierto, ya instalen la bicameral de seguridad nacional… Sabes dónde encontrarme, puerco”. Qué tal.

TE RECOMENDAMOS: Buscan solución diplomática por petróleo CSP anuncia ayuda humanitaria a Cuba