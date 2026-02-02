Verificación extranjera para Interoceánico tardará entre dos y tres meses

Elementos de Marina y Guardia Nacional en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico

La certificación internacional que se pidió para que el Tren interoceánico reanude sus operaciones, tras el accidente ocurrido hacia finales del año pasado, demorará entre dos y tres meses, afirmó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario recordó que la instrucción girada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la de pedir que un tercero independiente al gobierno realizara una valoración a fin de esclarecer la causa del descarrilamiento de cuatro vagones.

“Una empresa, es un tercero independiente el que va a hacer una evaluación, un conjunto de recomendaciones y después la verificación de la implementación de esas recomendaciones. ¿Cómo estaría eso? Estamos estimando que sea entre 2 y 3 meses”, declaró.

Recordó que el objetivo de obtener tal verificación es que también se emitan algunas recomendaciones y éstas sean valoradas y, según se considere, se pongan en marcha para mejorar y garantizar la seguridad del servicio ferroviario sobre el Corredor.

6 meses para investigación complementaria

Una jueza federal fijo un plazo de seis meses para poder culminar la investigación complementaria por el descarrilamiento del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre.

En este caso, será hasta el próximo julio cuando se presenten las acusaciones formales contra el conductor y el jefe de despachadores del tren, quienes se encuentran en calidad de detenidos.

Felipe de Jesús y Ricardo fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. A ambos les fue dictada prisión preventiva, por lo que fueron ingresados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”.

