Chocan oposición y 4T por aniversario de Constitución

En medio de posturas encontradas, la Cámara de Diputados celebró ayer una sesión solemne por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, donde oposición y oficialismo protagonizaron un abierto contraste: mientras unos alertaron sobre la concentración del poder y el debilitamiento de contrapesos, otros defendieron las reformas recientes como parte de la recuperación de la soberanía y de los derechos sociales.

Con la presencia de 373 de los 500 legisladores, la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López Rabadán destacó la vigencia de la Carta Magna como eje de la vida democrática.

El Dato: tras dos días de sesiones, la mayoría legislativa en la Junta de Coordinación Política de la Cámara decidió autorizar 7 días de asueto y retomar sesiones la próxima semana.

Desde la tribuna, el priista César Domínguez sostuvo que la Constitución fue concebida para evitar la concentración del poder, por lo que advirtió sobre reformas recientes que, dijo, debilitan los contrapesos institucionales.

Señaló que el orden constitucional debe estar por encima de coyunturas políticas o mayorías legislativas y alertó sobre intentos de ejercer el poder “por la vía de los hechos. Nuestra Constitución no fue diseñada para obedecer presidentes, sino para contenerlos. Las mayorías pasan, pero las consecuencias permanecen”.

En la misma línea, la panista Tania Palacios llamó a respetar los principios constitucionales más allá del discurso conmemorativo, y advirtió sobre la desaparición de contrapesos y el riesgo de autoritarismo.

“No se le honra repitiendo su nombre, se honra cumpliendo sus principios. No aceptamos un país donde la ley se adapte al poder y no el poder a la ley. Una Constitución que se invoca todos los días, pero que se viola todos los meses, deja de ser norma suprema y se convierte en propaganda”, sostuvo.

Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, reconoció que algunas reformas recientes han tenido enfoque de justicia social, pero que otras han sido rechazadas por ir “en sentido contrario”, al propiciar una concentración excesiva de poder frente a la ciudadanía.

Desde el PT, el coordinador Reginaldo Sandoval Flores defendió que la actual etapa política retoma el carácter social de la Constitución surgida de la Revolución Mexicana, y afirmó que las reformas impulsadas en los últimos años buscan combatir la desigualdad generada por el modelo neoliberal.

Por Morena, Leonel Godoy Rangel criticó las reformas de gobiernos neoliberales, al considerar que facilitaron el saqueo del país. Sostuvo que la llamada Cuarta Transformación busca recuperar la soberanía nacional y garantizar los derechos de la ciudadanía.

La 4T y la oposición también chocaron por el tema de Venezuela, luego de que la morenista Magdalena Rosales solicitó formalmente un minuto de silencio en memoria de las víctimas de lo que calificó como una “invasión” de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro.

En respuesta, el panista José Hinojosa cuestionó lo que llamó una “doble vara” del oficialismo, y exigió también guardar un minuto de silencio por las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico y la violencia, y acusó de hipocresía a quienes se lamentan por lo ocurrido en el extranjero mientras en territorio nacional ocurren asesinatos todos los días.