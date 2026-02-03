Completan El Insurgente

Y la buena noticia sin duda es la apertura ya completa de una obra gigantesca cuya ejecución se le complicó a dos presidentes: el Tren Interurbano que conecta a la capital del Estado de México, Toluca, con la Ciudad de México. Algunos datos interesantes de la obra: el Tren El Insurgente tiene una infraestructura total de 57.7 kilómetros, siete estaciones, 20 trenes de 100 metros de longitud para 719 pasajeros y con accesibilidad universal, tendrá una demanda estimada de 140 mil usuarios al día, y una conexión con las líneas 1 y 12 del Metro, 3 del Cablebús, al RTP, al Cetram Observatorio y a la terminal de autobuses Poniente. El tramo final, abierto ayer, el Santa Fe-Observatorio, tiene 8.4 km, cuenta con un doble voladizo y un puente atirantado de 515 metros de longitud. El costo del viaje, por cierto, va de los 15 a los 100 pesos. Ahí los datos.