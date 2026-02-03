Despedida con coscorrón a Rutilio

Y ahora fue un trabajador del consulado en Miami el que exhibió el triste desempeño que tiene en esa representación el exgobernador morenista de Chiapas, Rutilio Escandón. “Todos los días escuchamos la misma narrativa de que la prioridad de nuestro país en política exterior es proteger y defender a nuestros connacionales en Estados Unidos. En mi caso, es difícil creérmelo si durante el último año he tenido un cónsul general que no ha procurado una sola reunión con autoridades o aliados... que no tiene el menor interés sobre el funcionamiento interno del consulado”. Así lo reveló Juan Manuel Murillo Valencia, quien no sólo dimitió a su cargo como cónsul de Protección a Mexicanos en Miami, sino que también anunció su salida del Servicio Exterior. En una misiva que envió a sus compañeros, el ahora exfuncionario advierte que su caso no es único. Que son decenas de consulados cuyas cabezas carecen de preparación, experiencia e interés en desempeñar el trabajo que se les ha encomendado desde el más alto nivel. Ahí el adiós con coscorrón incluido a Rutilio. Uf.