Entrega CSP tramo final de El Insurgente

Tras 12 años de obras y una inversión que supera los cien mil millones de pesos, este lunes fue inaugurado el último tramo para completar la ruta del Tren Interurbano “El Insurgente”, que conecta el poniente de la Ciudad de México con Toluca, capital del Estado de México.

Desde la Cineteca en la IV Sección de Chapultepec, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación de los últimos trabajos que se llevaron a cabo para concluir la habilitación del servicio de Santa Fe a Observatorio, de manera que ahora la obra iniciada en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto quedó concluida.

El Dato: El Tren Interurbano no tiene una tarifa única, pues el costo del viaje varía desde los 15 hasta 100 pesos, dependiendo de qué tan lejos se haga el recorrido.

La mandataria enfatizó que, para la construcción de los tramos pendientes al asumir el Gobierno, se tomaron decisiones para aminorar el impacto ambiental, como “salvar” un manantial vivo en inmediaciones de la estación Vasco de Quiroga. Mencionó que con esto se recuperó espacio público y se abonó a la integración de diversos sectores de la población.

“Es una visión completamente distinta, no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que, además, es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Entonces, es la visión del pasado frente a la visión de la transformación”, comentó.

De izq. a der.: la gobernadora Delfina Gómez, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno de la CDMX, ayer, en Toluca, Estado de México. ı Foto: Cuartoscuro

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, detalló que la ruta total del tren es de 57.7 km a través de siete estaciones y con un tiempo estimado de 50 minutos.

Sobre los trenes, comentó que el tiempo de frecuencia se encontrará entre los cinco y siete minutos. Se contará con 20 trenes, de los que 16 estarán en operación; dos en mantenimiento y dos en reserva. Cada uno contará con videovigilancia, calefacción y aire acondicionado, así como sistemas de sonorización y voceo.

La demanda estimada es de 140 mil pasajeros por día. Además, los espacios fueron diseñados para poder hacer accesible el transporte a personas en silla de ruedas, embarazadas y personas de la tercera edad.

Línea 1 del Metro al Tren El Insurgente. ı Foto: Cuartoscuro

En cuanto a la conectividad con otros medios de transporte, destacó que compartirá conexiones con la Línea 1 del Metro de la capital, la Línea 3 del Cablebús y, más adelante, también se unirá con la Línea 12 del Metro.

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), recordó que aún hay obras pendientes en la estación Observatorio para el “deprimido” de vehículos, lo cual se prevé terminar pasada la segunda mitad de este año.

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), subrayó que los operadores de los trenes cuentan con licencia y certificaciones para desempeñar su labor, además de que el proyecto en sí está integrado por tecnología para garantizar su operación de forma segura.

“El personal del tren ha sido capacitado. Y nuestras conductoras y conductores, y reguladoras y reguladores, han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias. El sistema cuenta con tecnología de punta, medidas de seguridad ATO y ATP en trenes, un centro de control, monitoreo, vigilancia y circuito cerrado, entre otros”, aseguró.

Tren hace “justicia territorial”

Por Yulia Bonilla

Al concluirse las obras del Tren Interurbano “El Insurgente”, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que la obra representará “justicia territorial”, al permitir que la población que requiere trasladarse desde la capital hasta el territorio mexiquense ahora lo haga con un medio de transporte digno.

Desde la Cineteca en la IV Sección de Chapultepec, la mandataria capitalina externó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por haber finalizado este gran proyecto.

“Por eso es tan importante este proyecto de movilidad que hoy se inaugura; hace justicia territorial y ofrece a la población una movilidad digna. Porque hoy los rieles de la transformación están entre los trenes suburbanos, interurbanos, que llegan a la ciudad, y también todo el ofrecimiento que se tiene en la ciudad del Sistema de Transporte Público… Así que yo creo que la población va a estar muy contenta, que va a lograr comunicar”, expresó durante la conferencia matutina.

Asimismo, Brugada Molina comentó que se habrá de trabajar en las “fronteras administrativas” que se han presentado en las obras para atender la conexión metropolitana.

Subrayó que este tren no sólo conectará con el Estado de México, sino que además estará en conexión con los demás sistemas de transporte de la capital.

“Lo que antes era un sueño, hoy es una realidad, y se hace realidad por todo el trabajo hecho en movilidad, en la Ciudad de México… Y hoy damos el paso tan importante, que es un Sistema de Movilidad Integrado Metropolitano”, destacó.

Delfina agradece fin de obras

Por Yulia Bonilla

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por haber concluido con la construcción del tren interurbano “El Insurgente”, que permitirá establecer una mejor conexión y movilidad entre dicha entidad y la Ciudad de México.

Consideró que esto ayudará a miles de personas que necesitan trasladarse entre ambas entidades, que ahora lo harán por medio de un transporte más seguro y digno.

“Esta conexión ayuda a que miles de personas que tienen necesidad de trasladarse de la capital mexiquense a la capital del país lo hagan en un transporte seguro, moderno y eficiente. Eso significa la conclusión de esta gran obra: transformar el bienestar de unas familias que, por cuestiones de trabajo, estudio, gestiones o entretenimiento, tienen que usar un medio de transporte para ir a la Ciudad de México”, dijo.

Subrayó que, a la vez, esto hará que los mexiquenses vivan con menor estrés y tengan la oportunidad de pasar más tiempo con sus familias. Lo describió como un medio de transporte que además permitirá aminorar el impacto ambiental.

“Este tren interurbano conecta a dos de las regiones más grandes y pobladas del país, la zona metropolitana del Valle de México con la del Valle de Toluca. Esta conexión ayuda a que miles de personas que tienen necesidad de trasladarse de la capital mexiquense a la capital del país lo hagan en un transporte seguro, moderno y eficiente. Eso significa la conclusión de esta gran obra”, dijo.

A la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, le reiteró la disposición a continuar trabajando en conjunto.