Muere el doctor Ángel Papadopulos Escobar, destacado cirujano plástico

El Dr. Ángel Papadopulos Escobar murió a los 77 años de edad, así lo informó el periodista Adolfo Peñaloza este 3 de febrero del 2026.
En un mensaje en sus redes sociales, el comunicador aseguró que su talento, profesionalismo y vocación de servicio dejaron huella en pacientes y colegas.
Además, en redes sociales comenzó a circular una imagen en la que se invita a una misa de despedida, la cual se realizará el miércoles 4 de febrero a las 12:00 horas en el siguiente lugar:
- Gayosso Félix Cuevas, en la colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez
Ángel Papadopulos Escobar nació el 20 de noviembre de 1948. Dedicó su carrera a la atención de pacientes con vocación, ética y humanidad.
Trayectoria y estudios del Dr. Ángel Papadopulos Escobar
- Egresó como Médico Cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1977.
- Se especializó en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, certificándose por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (miembro número 442).
- Fue miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER).
- Contaba con más de 30 años de experiencia (incluso más de 40 en sus últimos años) realizando procedimientos estéticos, plásticos y reconstructivos.
- Trabajó en instituciones prestigiosas como el Centro Médico ABC (donde tenía consulta), Hospital Dalinde y otros centros en la Ciudad de México (principalmente en zonas como Álvaro Obregón y Cuauhtémoc).
- Apareció en medios como entrevistas en televisión (por ejemplo, en programas como “Al Filo” y “Los Doctores”) donde hablaba sobre temas de belleza, cirugía plástica y ética profesional.
- En años recientes había sido reconocido como profesor asociado y miembro honorario en cursos y asociaciones de cirugía plástica.
