Muere el doctor Ángel Papadopulos Escobar, destacado cirujano plástico

El Dr. Ángel Papadopulos Escobar murió a los 77 años de edad, así lo informó el periodista Adolfo Peñaloza este 3 de febrero del 2026.

En un mensaje en sus redes sociales, el comunicador aseguró que su talento, profesionalismo y vocación de servicio dejaron huella en pacientes y colegas.

Además, en redes sociales comenzó a circular una imagen en la que se invita a una misa de despedida, la cual se realizará el miércoles 4 de febrero a las 12:00 horas en el siguiente lugar:

  • Gayosso Félix Cuevas, en la colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez
Ángel Papadopulos Escobar nació el 20 de noviembre de 1948.
Ángel Papadopulos Escobar nació el 20 de noviembre de 1948.

Ángel Papadopulos Escobar nació el 20 de noviembre de 1948. Dedicó su carrera a la atención de pacientes con vocación, ética y humanidad.

Trayectoria y estudios del Dr. Ángel Papadopulos Escobar

  • Egresó como Médico Cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1977.
  • Se especializó en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, certificándose por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (miembro número 442).
  • Fue miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER).
  • Contaba con más de 30 años de experiencia (incluso más de 40 en sus últimos años) realizando procedimientos estéticos, plásticos y reconstructivos.
  • Trabajó en instituciones prestigiosas como el Centro Médico ABC (donde tenía consulta), Hospital Dalinde y otros centros en la Ciudad de México (principalmente en zonas como Álvaro Obregón y Cuauhtémoc).
  • Apareció en medios como entrevistas en televisión (por ejemplo, en programas como “Al Filo” y “Los Doctores”) donde hablaba sobre temas de belleza, cirugía plástica y ética profesional.
  • En años recientes había sido reconocido como profesor asociado y miembro honorario en cursos y asociaciones de cirugía plástica.

