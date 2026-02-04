Carlos Aceves del Olmo no buscará reelección al frente de la CTM; se abre proceso de sucesión

Carlos Aceves del Olmo anunció que no buscará la reelección como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tras una década al frente de la central obrera, lo que abre formalmente el proceso de sucesión en una de las organizaciones sindicales más influyentes del país.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al Comité Nacional cetemista, en la que informó que concluirá el periodo para el que fue electo el 23 de febrero de 2026 e instruyó el inicio de una transición interna.

“Después de una reflexión profunda y con pleno respeto a las disposiciones estatutarias, deseo informar que concluiré íntegramente el periodo para el cual fui electo como Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y que finaliza el 23 de febrero del 2026”, expresó.

Con gratitud y convicción, comparto esta decisión tomada pensando siempre en el interés superior de la @CTM_MX y de las y los trabajadores de México.



La Unidad y el Trabajo seguirán siendo nuestra fortaleza. pic.twitter.com/8ccbJXOkVQ — Carlos Aceves del Olmo (@CarlosAceves_) February 4, 2026

Aceves del Olmo explicó que su determinación obedece a recomendaciones médicas y a la necesidad de dedicar mayor tiempo a su familia. Afirmó que encabezar la CTM durante diez años representó “el mayor honor” de su vida.

Su salida marcará un relevo relevante en el sindicalismo tradicional, en un contexto de transformaciones en el mundo laboral derivadas de la reforma laboral, la democracia sindical y los cambios en la relación entre sindicatos y gobierno.

¿Quién será el sucesor de Carlos Aceves?

Tras el anuncio, comenzaron a mencionarse como posibles sucesores: Gerardo Cortés, secretario adjunto; Fernando Salgado, secretario adjunto; Tereso Medina, secretario adjunto; Alfonso Godínez, líder de los Trabajadores de Traslado de Valores y dirigente de la Federación CTM en la Ciudad de México.

En las próximas horas se definirá si se mantiene el Congreso cetemista programado para el 24 de febrero o si se pospone para buscar un acuerdo interno que permita renovar la dirigencia.

El relevo en la CTM será clave para definir la ruta de la organización en la nueva etapa del sindicalismo mexicano.

MSL