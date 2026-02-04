Niega CSP investigación contra el senador guinda

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, hasta ahora, no se tiene ninguna indagatoria abierta contra Adán Augusto López Hernández, quien este fin de semana dejó la coordinación de Morena en el Senado de la República.

Ahora que el tabasqueño se enfocará en realizar trabajo territorial para Morena con miras a las elecciones del siguiente año, le fue planteado a la mandataria si no advierte algún “descrédito o desgaste político” para el movimiento por los señalamientos en su contra, lo cual descartó.

“¿Cuáles? A ver, ¿cuáles investigaciones? O sea, han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso, que diga la Fiscalía (General de la República) si hay investigaciones. Él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y va a ayudar ahí en el territorio. (Su desgaste político) lo tiene que evaluar la gente, lo tiene que decir la gente”, dijo la mandataria.

17 gubernaturas se renovarán el siguiente año

Sobre la solicitud impulsada por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, para que se investiguen presuntos ingresos irregulares del senador, reiteró que no tiene conocimiento de que se hubiera iniciado algún procedimiento.

En cuanto a la coordinación de la bancada guinda en el Senado que asumió Ignacio Mier, expresó respeto a la decisión tomada por los senadores. En ese contexto, adelantó que su discurso con motivo del aniversario de la Constitución se enfocará en el reconocimiento de las reformas que el Congreso aprobó.

“Van a escuchar el discurso del 5 de febrero: la cantidad de reformas constitucionales que se han aprobado y de reformas legales, muy importantes para el país, muy importantes, que, contrario a lo que dice la oposición, que ‘generan mucha incertidumbre’, generan certidumbre y desarrollo para el país”, comentó.