Petro made in USA

Vaya metamorfosis la que ocurrió ayer en sólo un par de horas dentro de la Casa Blanca. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras su reunión con Donald Trump era otro muy distinto al que encabezó hace cuatro meses un mitin afuera de la ONU. Bueno, hasta en las redes mostró la dedicatoria que le hizo el magnate en una hoja de papel: “I love Colombia”. Nada que ver el Petro de ayer con el Petro incendiario que con megáfono y entre banderas palestinas armó revuelo en Nueva York. Aquel alboroto que provocó que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocara la visa, por “incitar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y llamar a la violencia”. La metamorfosis, sin embargo, ya se venía dando desde días atrás, cuando habló con Trump para verse en Washington, empujado por la extracción militar de Maduro de Venezuela. Ayer a Petro lo recibieron distinto que a Milei y a Bukele, pero de todos modos salió feliz, haciendo a un lado la coherencia, nos comentan.

