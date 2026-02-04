PRI define el Tren Interurbano México–Toluca como ‘obra con visión de largo plazo’ y de origen priista

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que la construcción del Tren Interurbano México–Toluca es ejemplo de una política de infraestructura pensada para atender necesidades reales de la población y con proyección de largo plazo, creada por gobiernos priistas.

De acuerdo con el posicionamiento del partido, se trata de una obra de gran escala que conecta al Estado de México con la Ciudad de México, y que contribuye a mejorar la movilidad, la integración regional y el acceso a oportunidades para millones de personas.

El PRI sostuvo que el tren permite reducir tiempos de traslado y facilita el acceso a espacios de trabajo, estudio y desarrollo para las familias que se desplazan entre ambas entidades.

El instituto político señaló que, por su tamaño y complejidad, el proyecto enfrentó distintos retos sociales y técnicos propios de una obra de esta magnitud; sin embargo, destacó que actualmente es una realidad que ya genera beneficios para la población usuaria.

En ese contexto, el PRI atribuyó el impulso inicial de la obra al expresidente Enrique Peña Nieto, al señalar que el proyecto surgió de su visión y compromiso con el desarrollo de infraestructura de transporte masivo.

El partido indicó que este tipo de proyectos reflejan su forma de gobernar, basada —según su postura— en la planeación de obras que trascienden administraciones y buscan mejorar de manera sostenida la calidad de vida.

Así, el PRI enmarcó el Tren Interurbano México–Toluca como parte de una política de infraestructura con enfoque social y de largo plazo.

