Que fue priista, pero poquito

Relevante, nos comentan, la captura que se hizo de uno de los presuntos involucrados en el ataque a los diputados emecistas Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya el pasado 28 de enero en Culiacán. Pero aún más que al hacer una revisión de su historial se le ubicara como priista y exservidor público del municipio. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch quien dio cuenta de la detención de Jesús Emir “N”, sujeto que, sostuvo, era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. De inmediato varios reportes periodísticos lo ubicaron como militante del PRI. Nos dicen que en el tricolor en Sinaloa se tuvieron que emplear a fondo en el rastreo de archivos para dar cuenta que el señalado sí estuvo en el padrón de militantes, pero luego, en un proceso de depuración posterior, ya no refrendó su registro, por lo que oficialmente ya no es priista. ¿Qué tal?

