Que se descarta voto fosforena

Y nos cuentan que algunas miradas voltearon hacia Movimiento Ciudadano en las últimas horas, con la idea de que, de cara a la eventual aprobación de la reforma electoral —de la que por cierto aún no se conoce la iniciativa central—, podría darse una especie de apoyo naranja y repetirse un fenómeno que ha sido ya antes calificado como fosforena. Quien sin embargo ayer salió a decir que no será así es el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, nos comentan. “No hay una mesa de diálogo… no estamos en un intercambio de cartitas”, refirió ayer. Nos hacen ver que lo que alimentó la versión por ahora rechazada sobre ese eventual apoyo fue el que los naranjas dieran cuenta de los temas de interés que tendrían en torno a esa tan esperada reforma. En particular que el voto se pueda dar desde que los jóvenes tienen 16 años. “Pero no vamos a entrar nosotros en un mecanismo de negociación donde si estos temas se aceptan, nosotros aceptamos algunos otros que son francamente regresivos en términos democráticos”, declaró. Ahí el dato.

