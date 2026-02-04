Reforma electoral ‘se debate en el vacío’ porque aún no hay iniciativa formal: Monreal

El coordinador de Morena en Diputados llamó a la unidad nacional, defendió la política exterior de Sheinbaum y afirmó que la reforma electoral aún no tiene iniciativa formal, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro aseguró que aún no existe una iniciativa formal, por lo que consideró que gran parte de las reacciones públicas son especulativas.

Indicó que las conversaciones técnicas se desarrollan entre Morena, PT y PVEM con la Secretaría de Gobernación y la comisión presidencial encargada del tema, y estimó que febrero sería el plazo para la eventual presentación del proyecto.

“Estamos debatiendo la nada jurídica. Nadie conoce aún la redacción final”, afirmó.

Respecto al surgimiento del Frente Amplio Democrático —integrado por exconsejeros electorales, académicos y políticos— dijo que es “bienvenido” y que en un sistema democrático es natural la organización de sectores opositores.

Sobre la confrontación entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y legisladores locales, consideró que esos conflictos afectan al movimiento y a la imagen del partido, por lo que llamó a resolver diferencias mediante el diálogo.

“No conviene el desencuentro. Estos excesos afectan al movimiento y a la presidenta”, dijo.

En torno a posturas recientes desde Estados Unidos sobre la guerra de 1847, Monreal evitó entrar en confrontación política y señaló que su respuesta está en el plano académico e histórico.

Subrayó que la política exterior corresponde al Ejecutivo federal y defendió la conducción de Sheinbaum, a quien calificó como serena y prudente ante un entorno internacional complejo.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó un libro de su autoría titulado “El Despojo”, en el que aborda la pérdida de más de la mitad del territorio nacional tras la guerra entre México y Estados Unidos (1847–1848), y utilizó el contexto histórico para llamar a la unidad frente a presiones externas.

Durante un encuentro con medios, el legislador señaló que la obra —que puede descargarse de manera gratuita— analiza el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el expansionismo estadounidense y la división interna que, dijo, facilitó la pérdida territorial.

“Es un episodio que no debe repetirse. La división interna fue aprovechada para despojarnos de más de la mitad del territorio nacional”, expresó.

MSL