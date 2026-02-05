Cambio tras crimen de alto impacto

Quienes siguen de cerca el acontecer en estados donde los asesinatos siguen siendo un problema grave, nos comentan que ayer fue relevado el secretario de Seguridad de Colima. El cambio implicó la salida de Gerardo Romero Santana y la entrada de Fabián Ricardo Gómez Calcáneo. Apenas el pasado fin de semana el estado tuvo las miradas encima por el asesinato de una tía y una prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Ayer la gobernadora morenista, Indira Vizcaíno, informó del ajuste: “Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo”. Es sabido que la entidad de Vizcaíno tiene una de las tasas de homicidios más altas de todo el país y que el tema de la seguridad durante toda su administración no ha sido su fuerte. Pendientes.