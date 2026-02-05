La batalla morenista por Chihuahua

Nada bien cayó entre algunos morenistas de Chihuahua, nos hacen ver, el espaldarazo que dio el senador Adán Augusto López a su correligionaria Andrea Chávez, a quien ya ve como la futura gobernadora de esa entidad. “Es la mejor posicionada en Morena… yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser Gobernadora. Chihuahua ya se merece un buen Gobierno”, declaró el martes pasado quien fuera coordinador de los guindas en la Cámara Alta. Ah, pero resulta que el alcalde de Ciudad Juárez, también de afiliación guinda, Cruz Pérez Cuéllar, quien desde hace años anda en pos del mismo puesto saltó ayer al señalamiento de quien también fuera antes Secretario de Gobernación. “En Chihuahua mandamos los chihuahuenses, la gente es la que va a decidir, no va a decidir un senador que ni siquiera vota en Chihuahua”, lanzó Pérez Cuéllar no una ni dos sino tres veces a preguntas que le hicieron los reporteros ayer. Va a estar dura la contienda por la postulación a la gubernatura, nos anticipan.