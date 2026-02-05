La estética del federalismo

¿Cuántos mexicanos tienen en el mismo sitio donde chambean una estética? Quién sabe. Pero resulta que entre ese pequeño grupo están las senadoras de la República o algunas de ellas. Y es que en el segundo piso del edificio legislativo, ese mismo donde se confeccionan las leyes para el país, también se hacen peinados, maquillajes y retoques de tinte. ¿Es algo “muy normal”? La presidenta de la Cámara Alta, la morenista Laura Itzel Castillo considera que sí. “Es un espacio que está adaptado para el apoyo de las senadoras y senadores, también si se requiere, y que no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y aquí en la Cámara de Senadores también… Este espacio fue adaptado y cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”, señaló ayer. Y justificó su existencia en el mismo inmueble donde se legisla en el hecho de que “todos tenemos que estar bien presentados para las sesiones”. Así las cosas en la llamada estética del federalismo, perdón, la casa de la belleza. ¿O cómo era?