Piden transparentar el proceso de la iniciativa

Difieren agendas y afloran pluris como el tema crítico de la reforma electoral

El recién surgido Frente Amplio Democrático, integrado por políticos, exconsejeros electorales y académicos, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que transparente los términos de la iniciativa de reforma electoral que va a presentar, a fin de propiciar una discusión plural del tema y se genere en la ciudadanía una opinión informada, antes de que se apruebe algún dictamen.

Así dio respuesta a la mandataria federal, que en su conferencia de prensa criticó a la organización que alertó sobre una posible regresión democrática con la iniciativa presidencial.

En un comunicado, el frente expuso que, si bien no se conoce un texto, hay adelantos del contenido que pueden significar dicho retroceso democrático: “Justo por todo ello es que exigimos que se transparenten los términos de la iniciativa presidencial anunciada. Defender el pluralismo y los equilibrios constitucionales no es oponerse al pueblo, sino garantizar que todas las voces estén representadas. En eso consiste la democracia constitucional por la que preguntó la Jefa del Ejecutivo”.

El Tip: los impulsores del Frente aseguran no pertenecer a ninguna ideología o partido y que no pretenden preservar privilegios.

Subrayó que las reformas electorales deben construirse bajo principios de consenso, legalidad y certeza, y no a partir de definiciones unilaterales. En ese sentido, advirtió que modificar el marco electoral sin diálogo amplio podría generar desconfianza institucional y tensiones políticas innecesarias.

El Frente está conformado por exautoridades electorales, especialistas en derecho constitucional, académicos y actores políticos de distintas corrientes, quienes han expresado preocupación por posibles ajustes que afecten la autonomía de los órganos electorales, la representación política o las condiciones de competencia.

Para el organismo, la discusión no debe centrarse únicamente en fuerzas partidistas, sino involucrar a universidades, organizaciones civiles y especialistas, a fin de preservar la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en los procesos electorales.