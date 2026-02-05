Reviven video de cuando Morena defendía al alcalde de Tequila detenido

Presidenta de Morena en Jalisco defendió al alcalde de Tequila detenido por extorsión

Luego de que esta mañana del 5 de febrero se dio a conocer la detención de Diego “N”, quien fuera alcalde de Tequila, Jalisco, en redes sociales revivieron un video en el que Morena defendió al exfuncionario.

Este 5 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC), Omar García Harfuch dio a conocer la detención del alcalde de Tequila.

“En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1,@SEMAR_mx,@FGRMexico,@SSPCMexicoyCNI fue detenido en Jalisco,Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco”, se lee en la publicación.

además, también fueron detenidos otros tres servidores públicos del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

VIDEO en el que Morena defiende al alcalde de Tequila

El arresto de Diego “N” desató reacciones en redes sociales, una de ellas fue que los usuarios recordaron un video de hace dos meses en el que integrantes de Morena defendían al alcalde detenido por extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado.

En el video aparece Erika Pérez, presidenta de Morena Jalisco, en el que ella, en una conferencia de prensa, defiende las acciones que estaba realizando Diego “N” en su gestión como alcalde del municipio de Tequila.

🚨Erika Pérez, presidenta de Morena Jalisco, respaldó la gestión de Diego Rivera en Tequila.



😒Hoy ese “buen gobierno” enfrenta cargos por extorsión. 👉No fue error, fue complicidad. pic.twitter.com/tMkSchEXBm — Camila Ayala (@camilatorres_a) February 5, 2026

En el clip Erika Pérez afirman que Diego “N” había hecho una supuesta inspección a la fábrica de 1800 y José Cuervo y la habíns clausurado porque no había pagado impuestos.

Según el relato de la presidenta de Morena en Jalisco, había policías del municipio vigilando la fábrica, pero al lugar arribaron los policías estatales para reestablecer el orden.

Erika le pidió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que no se metiera y dejara a los. municipios actuar con autonomía.

“Hacemos un llamado al gobierno del Estado, por favor, la autonomía de los municipios es ante todo, decirle que no va a poder hacer lo que él quiere. Están queriendo mentir diciendo que hay una supuesta expropiación de tequila Cuervo, lo cual es una mentira. Lo que se está haciendo es revisar porque las fábricas tenían adeudos y no quieren pagar”, señaló Erika Pérez.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco informó que él estuvo en contacto con el secretario de Seguridad federal para que se llevara a cabo la detención de Diego “N” por extorsión.

Ahora que se realizó la detención del exfuncionario, Morena en Jalisco emitió un comunicado diciendo que “nadie está por encima de la ley”.

“Será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones. La legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables de nuesto movimiento”, se lee en el comunicado del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco.