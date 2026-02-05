Sacudida en el Balbuena

Tremenda sacudida, nos comentan, la que autoridades del IMSS Bienestar están dando en el Hospital General Balbuena, tras detectarse que personal médico se ausentaba hasta por tres días, mientras que desde el área de Recursos Humanos, presuntamente a cambio de pagos, se les registraba asistencia e incluso horas extras. Como parte de estas acciones, fue por lo pronto separada del cargo la titular de Recursos Humanos, Susana Camarena. En este contexto, nos dicen, no sorprende que un médico muy “abusadillo”, quien, se asegura, únicamente labora en guardias de fin de semana y ha manifestado una postura abiertamente crítica hacia la 4T, se haya grabado denunciando un presunto desabasto de insumos. Nos dicen que en esta acción violó protocolos que impiden utilizar el celular en quirófanos, y puso en riesgo la seguridad del paciente ante una posible infección. Uf.

