Tras doble asesinato en Colima relevan mando

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima y Fabián Calcáneo, titular de la SSPE, ayer.

Cambios en la SSP de la entidad

TRAS EL HOMICIDIO de dos familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, anunció el cambio de titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad.

El teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo fue designado como el nuevo encargado de la seguridad del estado, al asumir la responsabilidad de frenar y atender la seguridad en el estado. Gómez Calcáneo, con formación en la Secretaría de Marina, sustituye al contralmirante Gerardo Romero Santana.

“Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo”, declaró la mandataria estatal.

La gobernadora reconoció la labor del anterior secretario: “Agradezco al contralmirante Gerardo Romero por su trabajo y entrega al frente de esta dependencia”.