Velasco pide garantizar la autonomía del INE

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, se pronunció porque que se “proteja” la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que, a principios de año, el responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, se manifestó sobre privilegiar la independencia y no la autonomía del árbitro.

“Queremos que se proteja la autonomía del INE, que ha sido el instrumento que ha garantizado la estabilidad política en nuestro país en las últimas elecciones. Con sus reglas ganamos la elección con la Presidenta (Claudia) Sheinbaum en una elección histórica, la primera mujer Presidenta en nuestro país. Cualquier intento de desdibujar ese principio pone en riesgo la equidad y la certeza de los procesos electorales”, agregó.

En entrevista, informó que el partido ha sostenido tres reuniones con la Secretaría de Gobernación para acercar posiciones, y que se buscan puntos de coincidencia para poder acompañar la iniciativa presidencial.

“No estamos cerrados a que podamos buscar los puntos de coincidencia por encima de los puntos de divergencia siempre y cuando se respeten los equilibrios, que sea una reforma en beneficio de México, de la democracia”, refirió.

El Tip: La senadora petista Geovanna Bañuelos dijo: “Hoy con toda contundencia te digo: Va a haber reforma electoral. Espérenla”.

Detalló que entre las propuestas presentadas para reducir el financiamiento a los partidos está el cambió en la fórmula de asignación de recursos públicos.

“En los puntos donde hemos intensificado más el diálogo es en que estamos de acuerdo en que se bajen los recursos hacia los partidos políticos y que podamos ver que las elecciones sean menos costosas, pero siempre y cuando se pueda valorar el cambio de asignación de la fórmula, porque en estos momentos el partido que obtuvo mayor votación en la última elección es el que recibe mayores recursos”, dijo.

Precisó que “cambiar la asignación de la fórmula y de esa manera se bajarán los recursos hacia los partidos políticos, pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda, que es lo que nosotros buscamos que exista mayor equidad”.

Recalcó que no se ha logrado acuerdo sobre la asignación de plurinominales y planteó que su partido busca que se mantenga la cláusula de sobrerrepresentación.

“Los que son de representación proporcional tenemos que valorar, porque hay un planteamiento que sea por elección abierta en los estados, sin embargo, también como serían dos elecciones distintas, actualmente existe una cláusula de que no te puedes sobrerrepresentar más del ocho por ciento;nosotros queremos que se siga estableciendo esa cláusula”, expresó.