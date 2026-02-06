Ataque a otro edil en Veracruz

Cero y van dos, nos comentan los ediles de municipios de Veracruz que sufren ataques. Y los dos en esta misma semana. El pasado 3 de febrero se conoció de la agresión al domicilio del presidente municipal panista de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, de extracción panista. Por cierto que en ese caso, para abonar a la polémica, la gobernadora Rocío Nahle dijo que los hechos no ocurrieron en la casa del edil, sino afuera. El caso es que aún no se cerraba esa controversia cuando en la entidad se conoció un nuevo acto violento en el que está involucrada otra autoridad local, ésta de origen priista. Nos referimos al alcalde de Zacualpan, Andrés Maldonado Yáñez, quien, se supo, sobrevivió el pasado 4 de febrero a un hecho delictivo cuando iba de regreso a su casa. En los hechos, sin embargo, su chofer recibió un balazo en una pierna. Los temas de seguridad vuelven a figurar entre las preocupaciones de los veracruzanos, y eso que recién Nahle consideró que la estrategia contra el crimen está funcionando, nos comentan.

