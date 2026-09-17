Una capa que no tapa

El que dio bastante de qué hablar en estas fiestas patrias fue el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, quien consiguió que su ceremonia del Grito le diera la vuelta al país, aunque no precisamente por el contenido de sus arengas. El morenista apareció vestido de negro, con pronunciadas hombreras y una larga capa que inmediatamente desató críticas en redes sociales y puso combustible al motor de los memes. Pero nos hacen ver que, por muy larga que fuera la capa, hubo algo que no alcanzó a tapar: las observaciones que tiene pendientes su administración ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. La revisión de la Cuenta Pública 2025 dejó 87 señalamientos y 13 millones 976 mil 738 pesos sujetos a aclaración. El alcalde rechaza que se trate de recursos desviados y asegura que su gobierno entregará la documentación para solventarlos. Así que mientras en redes todavía discuten quién inspiró el guardarropa del edil, en la Auditoría esperan otro tipo de papeles. Porque la capa podrá servir para muchos memes, pero para cubrir observaciones se necesita otra cosa. Pendientes.

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