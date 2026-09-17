Nos cuentan que en Zacatecas algunos morenistas parecen dispuestos a desempolvar una vieja consigna de la casa, aunque adaptada a los tiempos del proceso interno que está en curso: encuesta por encuesta, pregunta por pregunta. Y es que el diputado José Narro Céspedes mantiene sus dudas sobre el proceso que dio a Verónica Díaz la coordinación estatal rumbo a 2027, pese a que su equipo acudió a una revisión en la que las encuestadoras explicaron ejercicio por ejercicio la metodología, la selección de la muestra y la forma en que realizaron los levantamientos. Por ahí nos aclaran que Narro no estuvo personalmente; aun con ello, aseguró que las explicaciones no silenciaron las dudas que le hacen ruido, así que anunció que insistirá con un análisis propio. Del otro lado, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostiene que Díaz ganó las cinco encuestas —la del partido y cuatro espejo— y que la definición ya está tomada. O sea que se abrieron los números, pero no se cerró la discusión. Pendientes.