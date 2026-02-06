Disparan a edil veracruzano y su esposa; resultan ilesos

El presidente municipal de Zacualpan, Andrés Maldonado, en foto de archivo.

El presidente municipal de Zacualpan, Veracruz, Andrés Maldonado, y su esposa, Jazmín Martínez, fueron atacados por sujetos armados al circular por carretera en su regreso desde la ciudad de Xalapa.

De acuerdo con los reportes, el edil y su pareja salieron ilesos; sin embargo, su chofer, Hilario Fragoso, sí resultó herido.

De acuerdo con información emitida por el ayuntamiento, Maldonado, de extracción priista, volvía de la capital del estado tras cumplir compromisos de agenda.

La pareja y su chofer fueron interceptados por desconocidos que abrieron fuego contra el vehículo en movimiento.

Las autoridades también informaron la noche del jueves que el conductor, que recibió un impacto de bala en la pierna, recibía atención médica.

“El presidente municipal y su esposa se reportan a salvo. Las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, comunicó.

La dirigencia estatal del PRI condenó el atentado y advirtió sobre una crisis de inseguridad en la entidad.

El partido señaló que éste no es un hecho aislado, pues apenas esta misma semana el domicilio del alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, del PAN, también fue blanco de una agresión armada.

“Veracruz está rebasado totalmente por la delincuencia; hay inseguridad y no hay gobernabilidad ni una estrategia clara para que tengamos paz”, señaló el líder estatal Adolfo Ramírez, quien contradijo las afirmaciones recientes de la gobernadora Rocío Nahle sobre la efectividad de la estrategia de seguridad en su administración.

“Ahorita en la mañana en la Mesa de Seguridad nos comentaron (del ataque a la vivienda del edil), pero no fue en la casa del alcalde, fue afuera de la casa del alcalde y está la Fiscalía revisando cámaras”, refirió en conferencia de prensa hace dos días.

Zacualpan está ubicado en la Sierra Alta o Huasteca Baja de Veracruz, en el norte de la entidad, una zona caracterizada por sus montañas de difícil acceso cuyo trayecto hacia la capital implica entre cinco y seis horas.