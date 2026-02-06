IMSS va por modernizar UMF en Querétaro

El director del IMSS y el secretario de Salud, ayer, en Querétaro.

EL DIRECTOR GENERAL del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó una visita nocturna a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6 de San Juan del Río, Querétaro, donde supervisó los avances del proyecto de fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, como parte de la estrategia nacional de salud impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por la titular del IMSS en la entidad, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, y el equipo directivo de la unidad, Robledo destacó que esta clínica, con 52 años de operación, será transformada en una UMF Plus, lo que permitirá ampliar su capacidad resolutiva y mejorar la atención a la derechohabiencia.

El Tip: Los titulares del IMSS, Ssa y Secihti visitaron ayer un Centro Público de Investigación especializado en Querétaro.

El funcionario detalló que el proyecto contempla aumentar de 13 a 20 los consultorios de Medicina Familiar, además de la ampliación del servicio de laboratorio, la incorporación de un tomógrafo y el fortalecimiento del área de imagenología, que actualmente ya cuenta con servicios de Rayos X y mastografía.

Asimismo, se ampliará la Atención Médica Continua, que operará como un área de urgencias del Primer Nivel con servicio las 24 horas, con el objetivo de atender en la unidad la mayor cantidad posible de urgencias, evitar la saturación hospitalaria y resolver de manera oportuna los casos que no requieren traslado.

Robledo Aburto informó que, ante el crecimiento de la derechohabiencia en Querétaro, 16 de las 22 Unidades de Medicina Familiar del estado ya operan en modalidad de tiempo completo, con atención también los fines de semana. En el caso de la UMF No. 6, tres consultorios brindan servicio sábados y domingos bajo el modelo preventivo de atención familiar del IMSS.