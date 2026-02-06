Laura Itzel Castillo respalda reformas de la Presidenta

LAURA ITZEL CASTILLO, presidenta del Senado, reivindicó el papel del Poder Legislativo como un “auténtico Congreso Constituyente” al defender las más de 20 reformas aprobadas durante la actual legislatura, en el marco del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Desde el Teatro de la República en Querétaro, la legisladora trazó una línea de continuidad entre las transformaciones históricas del país y las reformas impulsadas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La senadora contextualizó las reformas actuales como parte de un proceso iniciado en 2018, cuando “México vive un nuevo proceso de transformación de la vida pública en el que el pueblo decidió por una vía democrática y pacífica que el Estado debía recobrar el sentido social perdido durante esa larga noche neoliberal”.

El Tip: La Líder de la Cámara alta enfatizó que en el Congreso de la Unión “seguiremos legislando con energía a favor de la soberanía nacional” y la independencia económica.

Destacó tres reformas principales: la de igualdad sustantiva enviada por la Presidenta Sheinbaum “para garantizar la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”; el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público “para reparar esa deuda histórica del Estado mexicano”; y la polémica reforma al Poder Judicial, que, argumentó, fue una medida que “colocó a las y los mexicanos en el centro de una renovación democrática para asegurar un auténtico sistema de justicia cercano a la gente, cercano a la ciudadanía”.

Enfatizó el carácter histórico del momento actual y el protagonismo femenino en esta etapa. “En este tiempo histórico en el que México es gobernado por primera vez por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, ayer, en Querétaro. ı Foto: Especial