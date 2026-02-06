México no se doblega, no se arrodilla y no se vende: CSP

Sheinbaum saluda a los asistentes al evento en el Teatro de la República, ayer.

Al encabezar el 109 Aniversario de la Constitución de 1917 y en el marco de la tensión sostenida con Estados Unidos desde hace un año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su llamado a la defensa de la soberanía nacional, asegurando que el país no se doblega, no se arrodillará ni se venderá.

“México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: ¡México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende! ¡Que viva la Constitución de 1917!”, exclamó desde el Teatro de la República en el estado de Querétaro.

El Dato: México fue pionero en el mundo al elevar los derechos sociales a rango constitucional en los artículos 3 (educación), 27 (propiedad de la tierra) y 123 (derechos laborales).

A su ingreso al recinto, la mandataria federal fue recibida con dos minutos 33 segundos de aplausos ininterrumpidos que acompañaron su paso hacia el podio, junto a parte del Gabinete federal, los representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo, así como las y los gobernadores de las entidades federativas.

Hacia el final de su mensaje, aseguró que el movimiento político de la Cuarta Transformación ha recuperado la esencia de la Carta Magna, en la cual se han quedado inscritos los alcances de cada una de las “transformaciones” por las que el país ha pasado.

“Hoy, 5 de febrero, en el Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado en mucho su esencia. México es el resultado de sus transformaciones y cada transformación dejó su huella en una constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular”, dijo.

2 minutos con 33 segundos ininterrumpidos de aplausos recibió la mandataria

Así, remarcó que defender a la patria, cuidar la soberanía y hacer que la justicia social “por la que tantas y tantos entregaron su vida”, es una responsabilidad.

“Aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México.

“Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello, afirmar que: México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie”, remarcó la mandataria.

En el repaso histórico que comentó, Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que México nació de la lucha de la población que se atrevió a desafiar al poder, mas no a obedecerlo.

“México nació de la lucha del pueblo, de mujeres y hombres visionarios, de verdaderos héroes y heroínas que se atrevieron a desafiar al poder, a la injusticia y al destino impuesto. La historia de México no es la historia de la obediencia, es la historia de la dignidad. Es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, por la libertad, por la democracia, por la justicia social y por su dignidad. Desde el inicio, la patria fue una causa popular. No fue un acuerdo entre élites ni una concesión graciosa del poder. Fue una insurgencia”, destacó.

También se extendió en una crítica a 36 años de gobiernos con políticas neoliberales, a los que acusó de aprobar reformas antipopulares, “entreguistas”, como las legislaciones para la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas, se otorgaron concesiones en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones, se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles.

“Se redujo el salario mínimo, como no sucedía desde el porfiriato, y con fraudes electorales se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes de los grandes poderes económicos. Por eso llegó una nueva transformación. Una transformación que nace de los sentimientos del pueblo y de la memoria colectiva, que no busca privilegios, sino acabar con ellos”, sostuvo.

Agradeció a las y los integrantes del Poder Legislativo por aprobar 22 reformas constitucionales y 50 a leyes secundarias que fortalecen los principios de independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad, de entre las que destacó el aval a la elección judicial que llevó a que ministros, jueces y ministros fueran electos directamente por el voto de la población.

También la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; las que recuperaron a Pemex y a CFE como empresas públicas estratégicas del pueblo y la que garantiza la recuperación del ferrocarril público y las que sustituyen organismos autónomos por verdaderos órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones.

Asimismo, la que llevó al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; las que reconocen a los Programas de Bienestar como derechos constitucionales y el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna; la que protege a los maíces nativos y defiende la soberanía alimentaria y prohíbe la siembra del maíz transgénico; las que están en contra del nepotismo y la reelección inmediata en puestos de elección popular; a la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al recurso natural de la nación.

La mandataria hizo énfasis en las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución, que expresan el rechazo directo a la injerencia extranjera y violación al territorio nacional.

“Quiero leerlo para que quede muy claro. Hoy el artículo 40 dice: El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como: golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, citó.

En este marco, aseguró que en las próximas semanas se avalará la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, de manera gradual.

Laura Itzel Castillo respalda reformas de la Presidenta

LAURA ITZEL CASTILLO, presidenta del Senado, reivindicó el papel del Poder Legislativo como un “auténtico Congreso Constituyente” al defender las más de 20 reformas aprobadas durante la actual legislatura, en el marco del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Desde el Teatro de la República en Querétaro, la legisladora trazó una línea de continuidad entre las transformaciones históricas del país y las reformas impulsadas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La senadora contextualizó las reformas actuales como parte de un proceso iniciado en 2018, cuando “México vive un nuevo proceso de transformación de la vida pública en el que el pueblo decidió por una vía democrática y pacífica que el Estado debía recobrar el sentido social perdido durante esa larga noche neoliberal”.

El Tip: La Líder de la Cámara alta enfatizó que en el Congreso de la Unión “seguiremos legislando con energía a favor de la soberanía nacional” y la independencia económica.

Destacó tres reformas principales: la de igualdad sustantiva enviada por la Presidenta Sheinbaum “para garantizar la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”; el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público “para reparar esa deuda histórica del Estado mexicano”; y la polémica reforma al Poder Judicial, que, argumentó, fue una medida que “colocó a las y los mexicanos en el centro de una renovación democrática para asegurar un auténtico sistema de justicia cercano a la gente, cercano a la ciudadanía”.

Enfatizó el carácter histórico del momento actual y el protagonismo femenino en esta etapa. “En este tiempo histórico en el que México es gobernado por primera vez por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, ayer, en Querétaro. ı Foto: Especial

SCJN: Nuevo PJ garantiza justicia cercana y abierta

› Por Tania Gómez

EL MINISTRO PRESIDENTE de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró en Querétaro que el nuevo Poder Judicial no implica incertidumbres ni retrocesos, sino un poder con mayor legitimidad que garantiza una justicia cercana y abierta, basada en el diálogo, la honestidad, transparencia, independencia y autonomía judicial.

Aguilar Ortiz se convirtió en el primer ministro presidente en utilizar una lengua indígena, el nusuavi (mixteco), en un evento oficial de esta magnitud.

El Dato: Hugo Aguilar subrayó que la Carta Magna “abraza a los pueblos indígenas y afromexicanos, respalda los anhelos individuales y colectivos y se convierte en un pilar de justicia”.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del gabinete federal, senadores, diputados y gobernadores, el titular del máximo tribunal señaló que “este sólo hecho marca una nueva etapa en la historia del país. Una donde la Constitución está verdaderamente viva, porque todos y todas podemos reconocernos en ella”.

El ministro presidente destacó tres reformas constitucionales recientes. La primera, sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, que en 2024 “los reconoció como sujetos de derecho público, como nunca antes se había hecho”. Reveló que la Presidenta Sheinbaum anunciará “una ley general que va a garantizar su implementación”, lo cual calificó como “un hecho sin precedentes en nuestra historia nacional”.

También mencionó la reforma sobre igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y trazó un paralelo histórico con las constituciones anteriores.

Finalmente, Aguilar Ortiz afirmó que México vive “una etapa de un poder judicial de reconciliación y esperanza”, evocando a Benito Juárez al señalar que “la Constitución es nuestra espada y nuestra guía” para hacer frente “a los retos internos y a las amenazas externas”.

El ministro presidente de la SCJN, ayer, durante la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución. ı Foto: Cuartoscuro

Kuri da total apoyo a Sheinbaum tras acoso a soberanía

› Por Yulia Bonilla

EN EL MARCO del 109 Aniversario de la Constitución y en el contexto de las embestidas arancelarias y de otro tipo que ha encabezado el gobierno de Estados Unidos hacia México, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó su respaldo total a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, frente a quien, a la vez, lanzó un llamado a que la próxima reforma electoral sea producto del consenso, pero sobre todo garantice el voto libre, no sea sesgada y procure la vida democrática del país.

Tras un recuento histórico, del que destacó que las y los mexicanos siempre han salido en la defensa de la independencia nacional que hoy está consagrada en la Carta Magna, el mandatario estatal señaló que hoy se enfrenta un acoso a la soberanía, a las libertades y el honor, ante lo cual exclamó un rechazo a permitir la injerencia extranjera.

El Tip: Con miras a la próxima elección judicial, que posiblemente sí se llevará a cabo en 2027, el gobernador expresó el llamado a que se elija a las y los mejores juzgadores.

En ese marco, expresó respaldo a la jefa del Poder Ejecutivo Federal en las decisiones que vea necesarias tomar en defensa de la soberanía de México.

En vísperas de la presentación de la próxima reforma electoral por parte de la mandataria federal, el gobernador también comentó que los tiempos que se enfrentan también exigen que se fortalezca la democracia y la justicia.

Por ello, comentó que las intenciones de reformar las leyes electorales no deben alejarse del principio que dio origen a la Revolución: que el sufragio sea efectivo.

Llamó a que entre todos los sectores se trabaje por un proyecto que emane del consenso y que se trabaje para que la organización de las elecciones quede en manos de personas independientes, libres, neutrales y confiables.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ayer, en su intervención en el Teatro de la República. ı Foto: Especial

La Carta Magna, “instrumento para pacificar México”

› Por Claudia Arellano

LA PRESIDENTA de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que la discusión de una eventual reforma electoral pondrá a prueba los valores democráticos del país.

Recordó que, a 26 años de la transición democrática, México ha demostrado que las elecciones libres y ciudadanas permiten cambios pacíficos de poder y fortalecen la gobernabilidad.

“Respetar la Constitución implica cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación”, sostuvo, al enfatizar que la democracia es clave para garantizar certeza, desarrollo y prosperidad.

Señaló que el aniversario de la Constitución de 1917 impone el doble reto de defender su esencia y, al mismo tiempo, revitalizarla, para que los más de 134 millones de mexicanos encuentren en ella una promesa cumplida de bienestar, libertad y paz.

Insistió en que la Carta Magna debe convertirse en el principal instrumento para pacificar al país, garantizar derechos y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. López Rabadán subrayó que la Constitución nació como un pacto social para encauzar la justicia tras la Revolución y hoy debe servir nuevamente para enfrentar los desafíos de violencia, desigualdad y desconfianza institucional.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara baja, ayer, durante la ceremonia del 109 aniversario. ı Foto: Especial

La legisladora destacó que la Carta Magna resguarda los principios de identidad del Estado mexicano y ha evolucionado para reconocer nuevas realidades, como la participación plena de las mujeres en la vida pública. Sostuvo que se requiere un acuerdo incluyente, “sin filias ni fobias”, que represente también a quienes piensan distinto y que mantenga el equilibrio entre los poderes del Estado, la pluralidad política y la representación democrática.