Montón al sarampión

Donde se van a poner las pilas contra el sarampión es en la Ciudad de México, luego de que se conociera hace unos días de un repunte de casos. Fue la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informó que se instalarán mil puntos de vacunación en la capital y que esa nueva jornada se anunciará y arrancará el próximo domingo. Aunque faltan algunos meses para el Mundial, la idea es que no haya problemas con el contagioso virus y la gente que venga al país y a la capital pueda sentirse segura. Por lo pronto, ha trascendido que los módulos de vacunación de esta nueva campaña estarán colocados en las 16 alcaldías. La mandataria capitalina ha estimado que se podría alcanzar un buen nivel de cobertura, pues ya en jornadas previas se pudo vacunar a alrededor de 800 mil personas. Esta misma semana se informó de la instalación de dos mil puntos de atención tras confirmarse el dato de que había 113 casos. Ayer la OPS alertó que México concentra más contagios que Estados Unidos y Canadá. Ahí el dato.

