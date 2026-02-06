Qué difícil se me hace la austeridad

Y son algunos militantes de Morena los que se empeñan en mostrar que los lineamientos de su partido sobre la austeridad, son muy difíciles de cumplir. Baste ver el más reciente escándalo en el que está involucrada la delegada del Bienestar en la región 14 de Puebla, Natalia Suárez del Real Gómez. Y es que se filtraron las imágenes del festejo que la funcionaria armó por su cumpleaños 34 con la temática de El Gran Gatsby. Sí la famosa novela de Francis Scott Fitzgerald que retrataba las opulentas fiestas a las que acudía una élite en los años 20 del siglo pasado. La fiesta de Suárez del Real se llevó a cabo, según se informó, en el bar del súper exclusivo hotel boutique Quinta Esencia. No tardó la servidora pública en salir a explicar que su party fue un acto privado en el que cada invitado pagó sus gastos. Aunque sí admitió que no fue congruente con los principios de austeridad, mesura y responsabilidad que rigen al movimiento de la 4T. Pues no. Ah, la austeridad, la lejana austeridad. Uf.

