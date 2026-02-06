Ramírez Bedolla agradece a Sheinbaum por plan integral de atención a Michoacán

La Presidenta de México y el Gobernador de Michoacán.

El gobernadora de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el apoyo brindado al estado, en el marco de la puesta en marcha del Plan Michoacán, que se lanzó a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ocurrido en noviembre del año pasado.

En el marco de la gira que realiza este viernes la Presidenta y su Gabinete por el estado, el mandatario local dijo “reconocer” en la jefa del Poder Ejecutivo Federal a una persona humanista que ha apoyado al territorio michoacano con un plan integral que no se veía desde hace cinco décadas.

Destacó que los homicidios y otros delitos han disminuido de manera relevante.

Afirmó que el estado se ha convertido en un ejemplo de política educativa por las becas que se ofrecen a todos los niveles educativos, como parte de la beca Gertrudis Bocanegra.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR