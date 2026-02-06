Tema pluris, check

Con la novedad de que en breve se estaría despresurizando uno de los puntos que más ha incomodado a los partidos chicos en una reforma electoral: el de los pluris. Y es que resulta que el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, ha señalado que el tema “está superado”. Algo relevante sabe el zacatecano, pues ayer expuso que en el tema de la conformación de la Cámara de Diputados quedarían 300 legisladores de mayoría y 200 de representación proporcional, es decir, tal y como está ahora. La única diferencia será que los que entran por la vía plurinominal deberán también tener vínculos con los ciudadanos, algo que se está viendo cómo operar. Con base en lo anterior, habrá sólo que ver que se mueve el tema del financiamiento. Nos hacen ver que otro desafío que tendrán en el Congreso es el de los tiempos, pues si se quiere que la reforma salga deberá estarse recibiendo en este mes de febrero.

TE RECOMENDAMOS: Ante presiones de EU Kuri da total apoyo a Sheinbaum tras acoso a soberanía