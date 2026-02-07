Advertencia desde Palacio

Nos piden no perder de vista la declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum tras conocerse la detención del presidente municipal morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera. Y es que, nos hacen ver, representa un fuerte llamado de atención a autoridades que suponen que por traer puesta una playera del partido guinda, tienen protección para hacer tropelía. “Es muy importante que sepan porque, además, este alcalde es de Morena: ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, sostuvo la mandataria en su conferencia mañanera de ayer. Y estaba muy bien enterada la mandataria del hecho porque incluso ella personalmente recibió denuncias de empresarios de la zona y ciudadanos que se quejaban de la situación que estaban viviendo. Ahí el dato.

