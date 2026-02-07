Homicidios dolosos bajan 30% en Michoacán

El 2025, año con la incidencia más baja en una década

Derivado de la puesta en marcha del Plan Michoacán, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan en noviembre de 2025, los delitos de alto impacto han disminuido 20 por ciento y el número de víctimas de asesinato cayeron 30 por ciento.

Desde Morelia, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad parte de una visión distinta: se atienden las causas que generan la violencia y hay cero impunidad en el marco de la ley, lo que ha permitido la disminución de 40 por ciento en los homicidios dolosos en todo el país, lo que se suma a los resultados en Michoacán.

El Dato: La estrategia integral en la entidad fue implementada por la Presidenta tras las protestas por la violencia en la entidad y por el homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo.

“Aquí la visión es distinta, son dos temas: Uno es atender las causas que generan la violencia, particularmente a los jóvenes y atender a la población en todos sus derechos: infraestructura, desarrollo económico, y por otro lado cero impunidad, en el margen y en el marco de la ley y por eso las detenciones, por eso el trabajo que se está haciendo para atender el fenómeno de la extorsión y tenemos una Estrategia Antiextorsión y es un tema importante en el estado de Michoacán.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario de delitos pasó de 19.87 a 15.81 entre octubre y diciembre.

En tanto, el número de víctimas descendió de 3.48 a 2.45 en el mismo periodo.

Al comparar los resultados de manera anual también se observó una reducción de 4 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 18.8 a 18.1 diarios en promedio.

En cuanto al balance general, detalló que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso fue de 3.5 en 2025, lo que habla de una reducción de 15 por ciento respecto a 2025, lo que ubica al año pasado como el más bajo en una década.

Al presentar los resultados de las labores de seguridad en el estado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que la tarea en dicha entidad no ha concluido y aún “falta mucho por hacer”, aun cuando ya se han obtenido detenciones relevantes de objetivos prioritarios generadores de violencia.

“En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía del Estado ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos como el homicidio y la extorsión, principalmente, y brindar mayor protección a la ciudadanía. Sabemos que no es una tarea terminada y falta mucho por hacer, pero la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar esta estrategia hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos”, dijo durante la conferencia en materia de seguridad ofrecida este viernes.

Expuso que, en lo que va del sexenio, se han detenido a mil 218 personas y se han asegurado mil 137 armas, 144 mil cartuchos y más de 25 toneladas de droga y el desmantelamiento de 18 laboratorios.

Se han recibido dos mil 812 denuncias que se iniciaron 158 carpetas de investigación y hubiera 118 personas detenidas, de las que 60 eran objetivos prioritarios. Además, se desarticularon siete bandas delictivas dedicadas a la extorsión.

La FGJE fortaleció sus áreas antiextorsión, a partir del Plan Michoacán, donde se reforzaron los cuatro ejes de la estrategia nacional, lo que implicó el despliegue de recursos tecnológicos, unidades especializadas contra la extorsión y un protocolo de atención y capacitación a operadores del 089.

Detalló que del 10 de noviembre al 20 de enero de 2026 se han detenido a 430 personas; aseguraron 240 armas de fuego, 16 mil 836 cartuchos, 347 vehículos, 200 artefactos explosivos, 53 kilogramos (kg) de material explosivo, 700 kg de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kg de sustancias para metanfetaminas.

IMSS se renueva en el estado

Por Claudia Arellano

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre los avances en 40 proyectos de infraestructura, expansión y fortalecimiento de servicios médicos que se desarrollan de manera simultánea en la entidad, con el objetivo de ampliar la cobertura, modernizar la atención y acercar servicios de salud especializados a más comunidades.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, autoridades federales destacaron que estas acciones incrementarán la capacidad diagnóstica y terapéutica, y mejorarán la calidad de los servicios en hospitales y unidades médicas del estado.

Entre los proyectos prioritarios se encuentra la construcción del Hospital Regional de Especialidades en Villas del Pedregal, la edificación de un Hospital General Regional (HGR) . En marzo comenzarán las obras del Hospital de Zitácuaro y los trabajos de intervención del Hospital No. 12 de Lázaro Cárdenas, iniciados en noviembre.

Prevé la construcción de Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Nuevo San Juan, Lázaro Cárdenas, Zacapu, La Piedad y Jacona, para consulta general.

Siete hospitales rurales han reforzado su operación, lo que amplía la cobertura en regiones con mayores rezagos en acceso a los servicios de salud.

Promete CSP presencia en la entidad hasta 2030

› Por Yulia Bonilla

El apoyo concentrado de la Federación al estado de Michoacán, iniciado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se mantendrá hasta el final del sexenio, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno. No es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, sino es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán durante toda nuestra presencia en el Gobierno de México”, aseguró durante su conferencia ofrecida desde esta entidad.

Subrayó que las acciones no se han realizado sólo en Uruapan, sino en todo el estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y ha involucrado a otras dependencias para una atención integral.

12 ejes de atención incorpora el Plan Michoacán

En un balance general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres, recordó que éste está basado en 12 ejes para atender la seguridad, el desarrollo económico, las carreteras, el sistema de agua potable, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres y planes de justicia para los pueblos originarios.

El funcionario destacó la conclusión de la ampliación de la Clínica Hospital del ISSSTE en Uruapan; la puesta en marcha del control de plagas en cultivos estratégicos como el aguacate, berries, limón, mango y caña de azúcar y la terminación de 16 obras de electrificación en 12 municipios.

En cuanto a programas sociales, la entidad cuenta con un millón 70 mil beneficiarios, de los cuales 850 mil son becarios en diferentes niveles educativos.

En materia de infraestructura carretera, se invertirán 51 mil 850 millones de pesos entre 2026 y 2029 para caminos y vialidades, a lo que se sumarán mil 600 millones más en acciones para el abasto de agua.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que, en materia económica, ya fueron instalados tres Comités promotores de inversión en los municipios de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Y, como parte de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), se formaliza el Parque Industrial Bajío en Zinapécuaro de 333.9 hectáreas (ha), con una inversión pública de 216 mdp y una inversión privada estimada de dos mil 710 mdp.

Caso Manzo: no hay líneas descartadas

› Por Yulia Bonilla

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación a partir de las denuncias que familiares de víctimas hacen, luego de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denunciara al exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y al senador Raúl Morón, como los autores intelectuales del homicidio de su esposo, el expresidente municipal de la misma demarcación, Carlos Alberto Manzo.

El jueves, la edil exigió que se indague a ambos políticos morenistas, al suponer que podrían estar involucrados en el asesinato debido a que Manzo Rodríguez llegó a señalarlos de mantener vínculos con la delincuencia organizada.

El Dato: Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y crítico ante la violencia que generan los cárteles, fue asesinado el 1 de noviembre durante celebración de Día de Muertos.

García Harfuch remarcó que el móvil del crimen es por parte del crimen organizado, en referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación; sin embargo, afirmó que ninguna línea de investigación queda descartada, sobre todo cuando hay señalamientos de familiares de las víctimas.

“Todas las líneas de investigación, no hay ninguna línea que cuando una familia de una víctima denuncie, se descarte. Todas las líneas de investigación se van a agotar, todas las líneas de investigación se están trabajando con la Fiscalía General de Justicia. Pero también, cuando hay una denuncia, nosotros lo que hacemos es: parte, inicia una investigación, mas no una acusación sin pruebas”, subrayó.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y Omar García Harfuch, titular de la SSPC, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Adelantó que por instrucción presidencial, este viernes sostendrá una reunión con Grecia Quiroz, para exponerle los avances que se tienen y atender las inquietudes que exponga.

El funcionario subrayó que se mantendrán los operativos para dar con todos los involucrados en el asesinato, para garantizar que no quede impune.

“Todo el Gabinete de Seguridad ha aportado información —Inteligencia Militar, Inteligencia Naval— que ha dado como resultado varias detenciones, que hemos mencionado aquí. La instrucción de la Presidenta, y también, por supuesto, nuestra responsabilidad, es que este lamentable crimen no quede impune, y vamos a continuar con las detenciones”, sostuvo.

Hacia la tarde de ayer, el funcionario dio a conocer que se reunió con la edil; sin embargo, no proporcionó más detalles de lo abordado en el encuentro.

En tanto, Quiroz ahondó en que se le dio continuidad al caso del crimen contra Manzo; compartió que durante la reunión, el secretario sostuvo que no se detendrán las labores hasta dar con quienes resulten responsables.

“El día de hoy me reuní con el secretario Omar García Harfuch, con la finalidad de poder darle continuidad al caso de Carlos, en donde asegura que en ningún momento bajará la guardia para dar con los responsables”, escribió en sus redes sociales.

También se abordaron las estrategias de seguridad que se echaron a andar para combatir la inseguridad, razón por la que agradeció el apoyo que se ha dado desde el Gobierno federal y por “la atención que se ha brindado de manera inmediata”.

Por su parte, la mandataria aseguró que ha mantenido contacto con la presidenta municipal para atender sus inquietudes.