Liberación rápida en Guanajuato

Y en otra entidad donde tuvieron una respuesta rápida a un hecho criminal de relevancia fue en Guanajuato. Y es que resulta que ayer por la mañana se confirmó que había sido secuestrado Gerardo Arredondo Hernández, excandidato a la alcaldía de Salamanca en esa demarcación. Sin embargo, durante la noche, la fiscalía general de la entidad dio cuenta de que en coordinación con la Secretaría de Seguridad consiguió su liberación, tras una operación en la que uno de los victimarios del también empresario de la construcción fue abatido. “La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral. En tanto, continúan los actos de investigación para el esclarecimiento total de los hechos”. Por lo pronto, se supo que su liberación se dio en Juventino Rosas, a unos 40 minutos de Salamanca. Ahí el dato.

