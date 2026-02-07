Maromas y margaritas

Y el que supuestamente terminará de deshojar la margarita —o en una de ésas consigue otra— sobre su futuro político en Zacatecas es el senador morenista Saúl Monreal. Y es que es sabido que, desde que en Morena se metió un candado para no postular a parientes —lo cual lo inhabilita como posible candidato a suceder a su hermano en la gubernatura— el legislador ya no sabe ni qué maromas hacer para que lo sigan considerando como candidateable por el partido guinda. Es sabido que en otros tendría oportunidad de contender pero eso implicaría darle un puntapié a la 4T. Por lo pronto este domingo el zacatecano ha convocado a sus seguidores a una asamblea estatal. Ha trascendido que ahí podría tomar una decisión importante de cara a su intención de postularse y que hasta escuchará si le dicen que ya no se apunte. ¿A poco alguien cree que hará algo distinto que continuar en el arrancadero? Como sea, pendientes.

