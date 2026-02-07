Vaya bienvenida

Vaya crispación la que está generando la ubicación de la nueva oficina del senador Adán Augusto López en el edificio de Insurgentes y Reforma, que alberga a la Cámara alta. Y es que resulta que fue colocado en un sector donde se ubican oficinas de la bancada del PRI. La designación del nuevo espacio deriva de que ya no ocupará las oficinas de la Junta de Coordinación Política, pues con el cambio de líder en la bancada de Morena el nuevo inquilino es Ignacio Mier. El caso es que en la referida oficina, antes de Cynthia López, apareció un indicador con el nombre del legislador tabasqueño. Y más tardó en conocerse lo anterior que en aparecer una reacción del dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. “¿Cómo por qué nos pusieron al apestado de vecino? Si en Morena ya no quieren al narcosenador que los coordinaba, ése es su problema. Allá ellos con sus broncas, sus pactos y su mugrero interno”. Qué tal la bienvenida. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Liberación rápida en Guanajuato