‘Estamos construyendo bienestar’: Sheinbaum encabeza entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en NL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Juárez, Nuevo León.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 53 viviendas del desarrollo habitacional “Villas de Palmanova”, en el municipio de Juárez, Nuevo León, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, cuya meta nacional es la construcción de 1.8 millones de viviendas para las familias que menos tienen.

Durante el evento, la mandataria subrayó que el objetivo central de su gobierno es garantizar derechos sociales y construir condiciones de vida dignas para la población.

La Presidenta de México encabezó la entrega de viviendas del Infonavit como parte de la meta nacional de 1.8 millones de hogares. ı Foto: Presidencia

“Si se fijan, ¿qué es lo que estamos construyendo? Bienestar”, expresó Sheinbaum, al señalar que los programas federales buscan asegurar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a un ingreso justo, lo que ha permitido reducir la pobreza y las desigualdades en el país.

Añadió que este esfuerzo se mantendrá bajo el principio de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres.

Durante la entrega de casas en Juárez, la mandataria destacó que el acceso a la vivienda es un derecho social, no un privilegio. ı Foto: Presidencia

La Presidenta explicó que su administración impulsa el acceso a la vivienda como un derecho, mediante la reducción de requisitos para que personas afiliadas al Infonavit puedan obtener un crédito con uno o dos salarios mínimos, seis meses de antigüedad laboral y viviendas de al menos 60 metros cuadrados, conforme a estándares internacionales de vivienda digna.

Destacó que más de 5 millones de mexicanas y mexicanos se han beneficiado con la reestructuración de créditos impagables del Infonavit, otorgados en administraciones pasadas, así como 400 mil personas afiliadas al Fovissste.

Como parte de su gira de trabajo, Sheinbaum resaltó las actividades realizadas en Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León, que incluyeron supervisión de infraestructura, entrega de Programas para el Bienestar, inauguración de centros educativos y proyectos de salud, culminando con la entrega de viviendas en Juárez.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta sexenal en Nuevo León es la construcción de más de 80 mil viviendas, de las cuales 67 mil estarán a cargo del Infonavit, 10 mil de la Conavi y 4 mil del Fovissste, además de la entrega de 3 mil escrituras a través del INSUS.

Claudia Sheinbaum afirmó que la construcción de vivienda digna es clave para garantizar bienestar y reducir desigualdades en el país. ı Foto: Presidencia

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que la meta de vivienda del instituto en la entidad aumentó de 30 mil a 67 mil casas, con una inversión superior a 40 mil millones de pesos, y detalló que ya hay 11 proyectos contratados que suman 10 mil 700 viviendas, varios de ellos en etapa de construcción.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció la presencia de la Presidenta y afirmó que la vivienda no debe considerarse un lujo, sino un derecho de las y los mexicanos.

Finalmente, la beneficiaria Deyra Yazmín Torres Bazaldúa expresó su agradecimiento por el programa, al destacar que después de años de espera podrá contar con una vivienda propia.

